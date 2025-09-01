  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 4..6 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские ученые разработали технологию паштета из северного оленя

Общество, 13:03 30 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рецептуру и технологию серийного производства паштета функционального назначения на основе мяса и субпродуктов оленя северного "Арктический" разработали ученые Тюменского индустриального университета. Он обогащен комплексной пищевой добавкой растительного происхождения и создан с использованием инновационного способа тепловой обработки.

Один из авторов проекта, кандидат технических наук, доцент кафедры товароведения и технологии продуктов питания Светлана Белина сообщила, что комплексная пищевая добавка (КПД) используется для увеличения пищевой ценности и придания функциональных свойств продукту питания. В состав рецептуры КПД включено арктическое растительное сырье, собранное на территории ХМАО-Югры с июля по сентябрь: корень сабельника болотного, ягоды клюквы и водяники. Все собранные дикорастущие растения были высушены в лиофильной сушилке и измельчены.

Кроме того, для повышения усвояемости минеральных веществ в организме человека, в рецептуру паштета разработчики включили дополнительные ингредиенты: лецитин соевый (в качестве эмульгатора), кислоту янтарную и альфа-токоферола ацетат. Пищевая добавка была получена в процессе комплексообразования в биохимическом реакторе.

"Сравнительные характеристики традиционной рецептуры паштета и паштета "Арктический" позволили сделать вывод, что внесение КПД на основе растительного сырья улучшили органолептические и физико-химические показатели готового изделия", – отметила Светлана Белина.

В технологический процесс приготовления паштета из арктического сырья включена инновационная тепловая обработка паштета по технологии sous-vide, которая способствует сохранению минеральных веществ, витаминов, а также увеличивает сроки хранения готовой продукции на 35 дней. Так, с учетом потерь при тепловой обработке наблюдается увеличение клетчатки до 30 % от суточной нормы, витаминов Е, В1, В2, В6, β-каротина, железа, фосфора, а также фосфолипидов.

По мнению ученых, разработанный образец паштета отличается повышенной пищевой и биологической ценностью, улучшенными органолептическими показателями, обладает антиоксидантными свойствами, сообщает пресс-служба ТИУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:04 30.09.2025Прошлое и настоящее Донбасса обсудили в рамках телемоста в библиотеке Тюмени
14:42 30.09.2025Две тысячи деревьев высадили тюменские школьники за семь лет акции "Классное дерево"
14:20 30.09.2025В Исетском округе посадили 8,5 тыс. сеянцев сосны по акции "Сохраним лес"
14:09 30.09.2025Участник "Боевого кадрового резерва" Андрей Спиридонов знакомится с работой Тюменской облдумы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора