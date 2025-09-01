В Исетском округе посадили 8,5 тыс. сеянцев сосны по акции "Сохраним лес"
8,5 тыс. сеянцев сосны посадили по акции "Сохраним лес" в лесничестве Исетского округа. Новые посадки заняли площадь 1,92 га у с. Станичного, сообщает департамент лесного комплекса.
В акции участвовали работники исетского филиала Тюменской авиабазы, специалисты Тюменского управления лесами, представители окружной администрации, представители партий, школьники из движения "Движение первых" и местные жители.
Опытные лесоводы провели инструктаж, напомнив о правильной технологии посадки, что напрямую влияет на приживаемость молодых деревьев.
В департаменте отметили, что массовые акции с участием жителей помогают не только восстанавливать леса, но и объединяют людей вокруг важной задачи сохранения природных богатств для будущих поколений.