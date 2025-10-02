  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер северо-западный

Тюменцев приглашают написать экономический диктант

Общество, 08:07 02 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" пройдет на двух площадках в Тюмени 14 октября. Горожан ждут в Финансово-экономическом институте ТюмГУ и в Тюменском колледже экономики, управления и права, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Доступ к заданиям откроется 14 октября в 5 часов по московскому времени на сайте акции. Итоги огласят 11 ноября на Всероссийском экономическом Собрании, посвященном 260-летию ВЭО России и профессиональному празднику "День экономиста".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# диктант , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 02.10.2025Тюменцам разъяснят введение средневзвешенной оценки в школах
09:29 02.10.2025Выставку рукоделия открыли в краеведческом музее Казанского района
09:07 02.10.2025Для тюменцев проведут театрализованную экскурсию о царской семье Романовых
08:43 02.10.2025В тюменском Речпорту проведут фестиваль стимпанка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора