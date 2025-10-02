Тюменцев приглашают написать экономический диктант

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Общероссийская образовательная акция "Всероссийский экономический диктант" пройдет на двух площадках в Тюмени 14 октября. Горожан ждут в Финансово-экономическом институте ТюмГУ и в Тюменском колледже экономики, управления и права, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Доступ к заданиям откроется 14 октября в 5 часов по московскому времени на сайте акции. Итоги огласят 11 ноября на Всероссийском экономическом Собрании, посвященном 260-летию ВЭО России и профессиональному празднику "День экономиста".