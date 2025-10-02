В тюменском Речпорту проведут фестиваль стимпанка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль стимпанка "Маховик" состоится в Речпорту 18 октября. Главное событие - косплей и дефиле, к участию приглашают всех желающих, сообщают организаторы.

Также в программе запланированы лекции о стимпанке, книжная ярмарка, мастер-классы, инженерные соревнования. Кроме этого, будет создана фотозона.

Среди участников: Тюменский индустриальный университет, группы Lebre и Дмитрий Ангелов, учебный центр "Дельфа", дизайнер Анна Овеян, визажист Мария Предеина, ивент-агентство "Green", Bluebeard Leather и другие.

Вход свободный, начало в 14 часов. Возрастное ограничение: 12+