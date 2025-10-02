  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 4..6 С 5 м/с ветер северо-западный

В тюменском Речпорту проведут фестиваль стимпанка

Общество, 08:43 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль стимпанка "Маховик" состоится в Речпорту 18 октября. Главное событие - косплей и дефиле, к участию приглашают всех желающих, сообщают организаторы.

Также в программе запланированы лекции о стимпанке, книжная ярмарка, мастер-классы, инженерные соревнования. Кроме этого, будет создана фотозона.

Среди участников: Тюменский индустриальный университет, группы Lebre и Дмитрий Ангелов, учебный центр "Дельфа", дизайнер Анна Овеян, визажист Мария Предеина, ивент-агентство "Green", Bluebeard Leather и другие.

Вход свободный, начало в 14 часов. Возрастное ограничение: 12+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# речной порт , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:02 02.10.2025Тюменцам разъяснят введение средневзвешенной оценки в школах
09:29 02.10.2025Выставку рукоделия открыли в краеведческом музее Казанского района
09:07 02.10.2025Для тюменцев проведут театрализованную экскурсию о царской семье Романовых
08:43 02.10.2025В тюменском Речпорту проведут фестиваль стимпанка

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора