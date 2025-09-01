Тюменцам рассказывают о Дне воссоединения с историческими регионами России

Более 300 человек посетили книжно-иллюстративную выставку "Вместе навсегда: День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией " в Тюменской областной научной библиотеке. Экспозицию приурочили к самому юному празднику России, который отмечают с 2023 года 30 сентября.

По словам главного библиотекаря ТОНБ Екатерины Волковой, экспозиция представляет собой тщательно подобранную коллекцию периодических изданий и книг, рассказывающих об истории исконно русских территорий, героических подвигах добровольцев, ополченцев и мирных жителей. "Посетители выставки могут погрузиться в атмосферу исторических событий и узнать о том, как жители Донбасса отстаивали свое право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, право жить", - пояснила она.

Выставка рассказывает о важных событиях в истории республики и о значении Донбасса для России, добавила библиотекарь, она помогает провести исторические параллели и прикоснуться к подвигу живущих там людей.

Организаторы напомнили, что в 2023 году президент России Владимир Путин в своем видеообращении сказал: "Миллионы жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор - быть со своим Отечеством. Это осознанное, долгожданное, выстраданное и подлинно народное решение люди приняли вместе в ходе референдумов в полном соответствии с международными нормами".

Добавим, экспозиция будет работать в читальном зале на четвертом этаже Менделеевки с 16 сентября по 29 ноября.

Инна Кондрашкина