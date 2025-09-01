  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер юго-западный

Полевой слет геологов из разных городов прошел в Тюмени

Общество, 16:54 30 сентября 2025

ТИУ

Представители студенческих научных обществ геологических вузов России проверили знания на открытом полевом слете в Тюменском индустриальном университете. Студенты защитили проекты на кейс-турнире, посетили учебный буровой полигон ТИУ в селе Успенка, прошли 10 геологических станций, сообщает пресс-служба вуза.

По итогам проведения слета команда Российского государственного геологоразведочного университета им. Орджоникидзе стала абсолютным победителем. Спецприз получили студенты из Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. По итогам кейс-турнира дипломы вручили командам Тюменского госуниверситета и РГУ Нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В Тюменском индустриальном университете студенческое научное общество геологов создано в 2021 году, оно объединяет студентов разных курсов, интересующихся научными исследованиями и развитием своих профессиональных навыков.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# геологи , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 30.09.2025Работу НКО с молодёжью обсудили в Общественной палате Тюменской области
18:11 30.09.2025Тобольский музей-заповедник состоит из 54 архитектурных памятников
18:06 30.09.2025В сургутском подразделении АО "Транснефть – Сибирь" открыта доска памяти участнику СВО
18:02 30.09.2025Форум "Цифровая транспортация-2025" состоится в Москве 1 октября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора