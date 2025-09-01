Полевой слет геологов из разных городов прошел в Тюмени

ТИУ ТИУ

Представители студенческих научных обществ геологических вузов России проверили знания на открытом полевом слете в Тюменском индустриальном университете. Студенты защитили проекты на кейс-турнире, посетили учебный буровой полигон ТИУ в селе Успенка, прошли 10 геологических станций, сообщает пресс-служба вуза.

По итогам проведения слета команда Российского государственного геологоразведочного университета им. Орджоникидзе стала абсолютным победителем. Спецприз получили студенты из Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II. По итогам кейс-турнира дипломы вручили командам Тюменского госуниверситета и РГУ Нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

В Тюменском индустриальном университете студенческое научное общество геологов создано в 2021 году, оно объединяет студентов разных курсов, интересующихся научными исследованиями и развитием своих профессиональных навыков.