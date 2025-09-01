В Тюменской области жилье получат 1 тысяча 400 семей

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 400 семей Тюменской области обеспечат жильем за счёт бюджетных средств в 2025 году. На эти цели предусмотрено 4,1 млрд рублей.

По информации Главного управления строительства, в 2024 году на реализацию жилищных программ было выделено 3,1 млрд рублей, жилищные условия тогда смогли улучшить 1,2 тыс. семей.

Жилищными программами охвачены молодые семьи, работники бюджетной сферы, дети-сироты, инвалиды, ветераны Великой отечественной войны и боевых действий, граждане, проживающие в аварийном жилье.

Получить консультацию по участию в жилищной программе можно в Главном управлении строительства Тюменской области, в Центре государственной жилищной поддержки и в администрациях муниципальных образований.

"Участие в жилищных программах носит заявительный характер. Учитывается очередность. Участникам жилищных программ предоставляются жилые помещения по договорам социального найма, субсидии, займы на льготных условиях для приобретения квартир на первичном рынке или на строительство собственного дома", - рассказал начальник управления жилищной политики, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Вадим Ряска.