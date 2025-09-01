  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области жилье получат 1 тысяча 400 семей

Общество, 17:27 30 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 400 семей Тюменской области обеспечат жильем за счёт бюджетных средств в 2025 году. На эти цели предусмотрено 4,1 млрд рублей.

По информации Главного управления строительства, в 2024 году на реализацию жилищных программ было выделено 3,1 млрд рублей, жилищные условия тогда смогли улучшить 1,2 тыс. семей.

Жилищными программами охвачены молодые семьи, работники бюджетной сферы, дети-сироты, инвалиды, ветераны Великой отечественной войны и боевых действий, граждане, проживающие в аварийном жилье.

Получить консультацию по участию в жилищной программе можно в Главном управлении строительства Тюменской области, в Центре государственной жилищной поддержки и в администрациях муниципальных образований.

"Участие в жилищных программах носит заявительный характер. Учитывается очередность. Участникам жилищных программ предоставляются жилые помещения по договорам социального найма, субсидии, займы на льготных условиях для приобретения квартир на первичном рынке или на строительство собственного дома", - рассказал начальник управления жилищной политики, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Вадим Ряска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУС Тюменской области , жилье

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 30.09.2025Работу НКО с молодёжью обсудили в Общественной палате Тюменской области
18:11 30.09.2025Тобольский музей-заповедник состоит из 54 архитектурных памятников
18:06 30.09.2025В сургутском подразделении АО "Транснефть – Сибирь" открыта доска памяти участнику СВО
18:02 30.09.2025Форум "Цифровая транспортация-2025" состоится в Москве 1 октября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора