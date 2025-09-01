  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер юго-западный

Тобольский музей-заповедник состоит из 54 архитектурных памятников

Общество, 18:11 30 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольский музей-заповедник отметил 155-летие. Сегодня в его состав входят 54 архитектурных памятника историко-культурного наследия федерального и регионального значения, в том числе ансамбль Тобольского кремля и 12 действующих объектов музейного показа в исторических зданиях, сообщает пресс-служба учреждения.

Коллектив Тобольского музея-заповедника поздравили и вручили заслуженные награды за профессионализм и преданность делу директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров, глава Тобольска Петр Вагин, председатель Тобольской городской думы Андрей Ходосевич и исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Павел Байматов.

sun9-23.userapi.com sun3-20.userapi.com sun3-21.userapi.com ﻿

Музей сохранил и многократно преумножил сокровищницу реликвий, представляющих собой бесценное материальное и духовное наследие. В его фондах хранится более 400 тысяч предметов, большая часть которых входит в состав Музейного фонда РФ. На его территории проходят общественно-значимые и событийные мероприятия, всероссийские, областные и городские фестивали, реализуются знаковые образовательные и выставочные проекты.

Музей продолжает свое общественное служение в деле сохранения и представления историко-культурного наследия Западной Сибири, остается гарантом культурной и исторической памяти и одним из ведущих центров духовного и нравственного воспитания в регионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# музей , Тобольск , Тобольский музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 30.09.2025Работу НКО с молодёжью обсудили в Общественной палате Тюменской области
18:11 30.09.2025Тобольский музей-заповедник состоит из 54 архитектурных памятников
18:06 30.09.2025В сургутском подразделении АО "Транснефть – Сибирь" открыта доска памяти участнику СВО
18:02 30.09.2025Форум "Цифровая транспортация-2025" состоится в Москве 1 октября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора