Тобольский музей-заповедник состоит из 54 архитектурных памятников

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольский музей-заповедник отметил 155-летие. Сегодня в его состав входят 54 архитектурных памятника историко-культурного наследия федерального и регионального значения, в том числе ансамбль Тобольского кремля и 12 действующих объектов музейного показа в исторических зданиях, сообщает пресс-служба учреждения.

Коллектив Тобольского музея-заповедника поздравили и вручили заслуженные награды за профессионализм и преданность делу директор департамента культуры Тюменской области Александр Сидоров, глава Тобольска Петр Вагин, председатель Тобольской городской думы Андрей Ходосевич и исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора Тюменского музейно-просветительского объединения Павел Байматов.

Музей сохранил и многократно преумножил сокровищницу реликвий, представляющих собой бесценное материальное и духовное наследие. В его фондах хранится более 400 тысяч предметов, большая часть которых входит в состав Музейного фонда РФ. На его территории проходят общественно-значимые и событийные мероприятия, всероссийские, областные и городские фестивали, реализуются знаковые образовательные и выставочные проекты.

Музей продолжает свое общественное служение в деле сохранения и представления историко-культурного наследия Западной Сибири, остается гарантом культурной и исторической памяти и одним из ведущих центров духовного и нравственного воспитания в регионе.