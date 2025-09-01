Коллектив из Тюменской области завоевал награды Всероссийского конкурса
Ансамбль казачьей песни "Казачья весть" из Уватского муниципального округа достойно представил Тюменскую область на Всероссийском фольклорном конкурсе "Казачий круг" в Омске, сообщает Комитет по делам национальностей Тюменской области.
По итогам выступлений коллектив получил сразу две награды: диплом лауреата III степени в номинации "Народно-сценические коллективы"; диплом лауреата I степени для руководителя ансамбля Дмитрия Верещагина в номинации "Народно-сценические исполнители".