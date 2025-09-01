Участники "Боевого кадрового резерва Тюменской области" делятся с молодежью истинными ценностями

Участники проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" делятся с молодежью истинными ценностями.

Во время активных стажировок участники проекта "Боевой кадровый резерв" не только совершенствуют свои профессиональные навыки, но и ведут большую воспитательную работу с подрастающим поколением. О значимости этой деятельности рассказала наставник проекта, руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

По ее словам, ключевая миссия проекта - передача молодежи тех фундаментальных ценностей, на которых строится сильное общество. Эту задачу выполняют сами участники резерва, прошедшие специальную военную операцию и имеющие огромный жизненный опыт.

"Ребята возвращаются в мирную жизнь, они прошли уже долгий путь становления самих себя, возвращения и адаптации. И кто как ни они могут рассказать о таких ценностях, как любовь, ответственность, справедливость, любовь к Родине, патриотизм?", - подчеркнула Динара Поштаренко.

По ее словам, люди, прошедшие через серьезные испытания, обладают уникальной возможностью донести до молодежи самое важное — принципы, формирующие прочный фундамент для будущего страны.

"Именно они могут передать молодому поколению самое важное, на чем основывается фундамент нашего крепкого, сильного общества и сильной, единой России", - заключила руководитель.

Таким образом "Боевой кадровый резерв" выступает не только как программа подготовки кадров, но и как важная социальная инициатива, способствующая патриотическому воспитанию и укреплению нравственных ориентиров среди молодежи.