День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией отметили в Нижней Тавде
День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией отметили в Нижней Тавде 30 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
На Центральной площади собрались учащиеся Нижнетавдинской школы и Агротехнологического колледжа, представители общественных организаций, активные жители и гости из областной столицы, прибывшие в муниципалитет для знакомства с агротуризмом.
С праздником участников мероприятия поздравили глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич, заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, председатель местного отделения "Боевого братства" Владимир Павлов.