День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией отметили в Нижней Тавде

Общество, 19:01 30 сентября 2025

ИИЦ "Светлый путь" | Фото: ИИЦ "Светлый путь"

День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией отметили в Нижней Тавде 30 сентября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На Центральной площади собрались учащиеся Нижнетавдинской школы и Агротехнологического колледжа, представители общественных организаций, активные жители и гости из областной столицы, прибывшие в муниципалитет для знакомства с агротуризмом.

С праздником участников мероприятия поздравили глава Нижнетавдинского округа Сергей Борисевич, заместитель председателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, председатель местного отделения "Боевого братства" Владимир Павлов.

﻿
