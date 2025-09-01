  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 5..7 С 3 м/с ветер юго-западный

Ветераны СВО встретились с учащимися тюменского Колледжа цифровых и педагогических технологий

Общество, 17:39 30 сентября 2025

"Молодая гвардия" Тюменской области | Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области

Ветераны СВО встретились с учащимися тюменского Колледжа цифровых и педагогических технологий 30 сентября. В день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией встречу молодых людей с участниками боевых действий организовали активисты "Молодой Гвардии".

Студенты смогли задать вопросы военнослужащему подразделения ГРОМ "Каскад" Даниилу Архирееву, бойцу штурмового подразделения "Ахмат-спецназ" Евгению Новицкому, служащему в составе 90-й танковой дивизии Владиславу Косореву.

"Молодая гвардия" Тюменской области | Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области

Сейчас ветераны принимают участие в проекте "Боевой кадровый резерв" и регулярно проводят встречи с молодежью, на которых рассказывают об истории и важности любви к Родине.

"Сегодня мы отмечаем возвращение нашего народа домой. Чтобы понять, насколько это ценно для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, достаточно с ними поговорить. Побывав там в рамках волонтерской миссии "Молодой Гвардии", я понял, что мой долг – отправиться на СВО и защитить людей. А уже сегодня вместе с бойцами я делюсь своей историей со студентами, чтобы они знали и понимали, что происходит там, и какие задачи выполняет спецоперация", — поделился ветеран СВО, активист "Молодой Гвардии" Даниил Архиреев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 30.09.2025Работу НКО с молодёжью обсудили в Общественной палате Тюменской области
18:11 30.09.2025Тобольский музей-заповедник состоит из 54 архитектурных памятников
18:06 30.09.2025В сургутском подразделении АО "Транснефть – Сибирь" открыта доска памяти участнику СВО
18:02 30.09.2025Форум "Цифровая транспортация-2025" состоится в Москве 1 октября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора