Ветераны СВО встретились с учащимися тюменского Колледжа цифровых и педагогических технологий

| Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области | Фото: "Молодая гвардия" Тюменской области

Ветераны СВО встретились с учащимися тюменского Колледжа цифровых и педагогических технологий 30 сентября. В день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией встречу молодых людей с участниками боевых действий организовали активисты "Молодой Гвардии".

Студенты смогли задать вопросы военнослужащему подразделения ГРОМ "Каскад" Даниилу Архирееву, бойцу штурмового подразделения "Ахмат-спецназ" Евгению Новицкому, служащему в составе 90-й танковой дивизии Владиславу Косореву.

Сейчас ветераны принимают участие в проекте "Боевой кадровый резерв" и регулярно проводят встречи с молодежью, на которых рассказывают об истории и важности любви к Родине.

"Сегодня мы отмечаем возвращение нашего народа домой. Чтобы понять, насколько это ценно для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, достаточно с ними поговорить. Побывав там в рамках волонтерской миссии "Молодой Гвардии", я понял, что мой долг – отправиться на СВО и защитить людей. А уже сегодня вместе с бойцами я делюсь своей историей со студентами, чтобы они знали и понимали, что происходит там, и какие задачи выполняет спецоперация", — поделился ветеран СВО, активист "Молодой Гвардии" Даниил Архиреев.