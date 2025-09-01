  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
Работу НКО с молодёжью обсудили в Общественной палате Тюменской области

Общество, 18:29 30 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Совместная работа с некоммерческими организациями региона в сфере духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи стала темой заседания Общественной палаты Тюменской области 30 сентября. Участие в работе приняли участники проекта "Боевой кадровый резерв".

"Впервые в новой истории нашей страны молодёжь получила свой отдельный национальный проект "Молодёжь и дети". Он запущен по инициативе президента Российской Федерации. Это говорит о том, что это направление является стратегическим приоритетом развития нашего государства", - рассказал участникам встречи глава регионального департамента молодёжной политики Артём Дяченко.

Он также напомнил, что целевые ориентиры молодёжной политики обозначенные и в указах президента и стратегии развития молодёжной политики.

"Именно они являются нашими приоритетами, основой нашей работы. Духовно-нравственные ценности служат надёжным фундаментом воспитания подрастающего поколения и сохранения идентичности нашего народа", - добавил он.

По словам митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия, православная церковь всегда откликается на запросы молодёжи, а работа с ней - это работа во имя будущего нашего Отечества.

"Правильно сформированные духовно-нравственные и патриотические ценности - это необходимое условие духовного и нравственного здоровья общества в целом, а также успех социально экономического благополучия нашей страны", - подчеркнул он.

Работа с молодёжью особенно важна сегодня, когда к мирной жизни возвращаются участники специальной военной операции, считает председатель комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

"Духовно-нравственному воспитанию нашего подрастающего поколения уделяется сегодня самое большое внимание, - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель председателя Тюменской областной думы Владимир Нефедьев. - Особенно - нашим общественным некоммерческим объединениям, поскольку того требует время".

Ступников Николай

# молодежь , Общественная палата Тюменской области

﻿
