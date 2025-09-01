Сборная России — победитель Кубка мира по баяну и аккордеону

| Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Золотые ворота Сибири" | Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Золотые ворота Сибири"

Сборная России — победитель Кубка мира по баяну и аккордеону. Чемпионат состоялся в Боснии и Герцеговине, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Команду музыкантов из разных регионов отобрали в Тюменской области. В городе Восточное Сараево за звание лучших боролись 94 участника из 23 стран. Российская команда завоевала четыре золотых и две бронзовых медали.

"Золото" в главной категории турнира — среди "сеньоров" — одержал Константин Рябин, студент Российской академии музыки имени Гнесиных. Высокую награду в категории "юниоры" завоевал Ростислав Горянский, обучающийся в музыкальном училище при Саратовской государственной консерватории. "Бронза" в категории "мастерс" присудили студенту Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова Петру Яриненко. Ранее все эти победители и призеры были отобраны в сборную Тюмени.

Поездку сборной организовал тюменский благотворительный фонд "Золотые Ворота Сибири".