Сборная России — победитель Кубка мира по баяну и аккордеону

Общество, 19:17 30 сентября 2025

пресс-служба благотворительного фонда "Золотые ворота Сибири" | Фото: пресс-служба благотворительного фонда "Золотые ворота Сибири"

Чемпионат состоялся в Боснии и Герцеговине, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Команду музыкантов из разных регионов отобрали в Тюменской области. В городе Восточное Сараево за звание лучших боролись 94 участника из 23 стран. Российская команда завоевала четыре золотых и две бронзовых медали.

"Золото" в главной категории турнира — среди "сеньоров" — одержал Константин Рябин, студент Российской академии музыки имени Гнесиных. Высокую награду в категории "юниоры" завоевал Ростислав Горянский, обучающийся в музыкальном училище при Саратовской государственной консерватории. "Бронза" в категории "мастерс" присудили студенту Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова Петру Яриненко. Ранее все эти победители и призеры были отобраны в сборную Тюмени.

Поездку сборной организовал тюменский благотворительный фонд "Золотые Ворота Сибири".

