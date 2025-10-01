  • 1 октября 20251.10.2025среда
Тюмень и Москва вместе реализуют программу для подготовки инженеров-инноваторов

Общество, 12:19 01 октября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Тюменский государственный университет и Московский физико-технический институт подписали соглашение о совместной реализации программы бакалавриата "Инноватика" Передовой инженерной школы ТюмГУ. Программа будет реализовываться в сетевой форме, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Подготовка сосредоточена на развитии у студентов инженерного мышления, способности к поиску инноваций и внедрению решений в различных технологических областях. Синтез фундаментальной подготовки и проектно-ориентированного подхода даст студентам уникальные компетенции", - прокомментировал директор Передовой инженерной школы, руководитель технологического развития и проектной деятельности ТюмГУ Михаил Писарев.

Сейчас программу осваивают 37 студентов. В учебный план входят базовые дисциплины и электив. Московский институт дополнит образовательную программу курсами, общий объем которых составит 50 зачетных единиц. Это 1 тыс. 800 часов. Обучение подразумевает углубленное изучение математического анализа, механики, теории вероятностей, программирования, численных методов и работы с базами данных.

Выпускники "Инноватики" получат диплом бакалавра ТюмГУ и документ о квалификации МФТИ.

