В Тюмени выбрали место для будущей теплотрассы в районе Тихого проезда

Общество, 10:52 01 октября 2025

ТГ-канал Максима Афанасьева | Фото: ТГ-канал Максима Афанасьева

Новая теплотрасса в районе ул. Ю.-Р.Г. Эрвье и Тихого проезда пройдет по четной стороне ул. Защитников Отечества. Это единственный возможный законный вариант трассировки, пояснил глава Тюмени Максим Афанасьев в своих соцсетях.

Он провел третью встречу с жителями микрорайона. Итоговое решение полностью соответствует законодательству и балансу интересов всех заинтересованных сторон, заверил мэр. Он поблагодарил земляков за конструктивную дискуссию и пообещал индивидуальную проработку всех озвученных вопросов.

Так, все существующие деревья сохранят, два из них временно переместят. На период работ будет обеспечен свободный проезд для экстренных служб и жителей, включая маломобильные группы, доступ к коммерческим помещениям и логистике. Из парковок будет действовать многоуровневая площадка ЖК "Европейский" на 180 мест, при необходимости добавится впременная парковка еще на 30 мест на производственной части ул. Ю.-Р.Г. Эрвье.

Сразу после завершения прокладки теплотрассы сетевая организация вместе застройщиком полностью восстановят благоустройство. Гарантию на работы дает "УСТЭК" на три года, еще столько же - СЗ "К2". Контролировать работы ежедневно будут профильные специалисты вместе с уполномоченным представителем собственников. Взаимодействовать с инициативной группой жителей будет замглавы города Александр Ильин.

Отметим, всего район занимает более 285 тыс. кв. м, здесь проживают 8 тыс. 147 человек. В инфраструктуру входят три детских сада более чем на тысячу мест. Новая ветка трассы будет снабжать теплом дома, которые возводят в рамках комплексного развития территорий в границах ул. Береговой, Мысовой и Газовиков, а также детсады, которые здесь появятся в рамках договора КРТ.

