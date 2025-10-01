В тюменском "Кванториуме" 46 команд участвуют в хакатоне

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хакатон по естественно-научному направлению "НаукаХак" стартует в детском технопарке "Кванториум" с 1 октября. В соревнованиях примут участие 46 команд, представляющих Тюмень, Томск, Уватский район, Балашиху, Верхнюю Пышму, Оренбург, Северодвинск, Белгород и Нижний Новгород, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Участникам предстоит провести исследовательскую работу или разработать минимальный жизнеспособный продукт, прототип или концепцию по одному из предметных треков: энерджиквантум – разработка проекта размещения ветровой электростанции; наноквантум – инновационные и безопасные методы применения наночастиц серебра в сельском хозяйстве; биоквантум – исследование и разработка решений по использованию биоудобрений; геоквантум – разработка проекта развития городской инфраструктуры на определенной территории.

Хакатон пройдет в очно-заочном формате в три этапа. На первом заочном этапе с 1 по 7 октября командам необходимо написать эссе, в котором они раскроют актуальность выбранного направления, личные качества, помогающие в научной деятельности, и свои достижения. По итогам будут определены участники, прошедшие во второй этап.

Второй этап проводится с 8 по 10 октября в очной или заочной форме по выбору участников и включает работу над проектом. В направлениях "Наноквантум" и "Биоквантум" обязательно ведение дневника исследований.

На третьем, заключительном, этапе 11 октября с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов состоится онлайн-защита проектных и исследовательских работ по направлениям.

По результатам всех испытаний экспертный совет определит победителей и призеров по каждому треку.