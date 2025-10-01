  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер западный

В тюменском "Кванториуме" 46 команд участвуют в хакатоне

Общество, 11:03 01 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хакатон по естественно-научному направлению "НаукаХак" стартует в детском технопарке "Кванториум" с 1 октября. В соревнованиях примут участие 46 команд, представляющих Тюмень, Томск, Уватский район, Балашиху, Верхнюю Пышму, Оренбург, Северодвинск, Белгород и Нижний Новгород, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Участникам предстоит провести исследовательскую работу или разработать минимальный жизнеспособный продукт, прототип или концепцию по одному из предметных треков: энерджиквантум – разработка проекта размещения ветровой электростанции; наноквантум – инновационные и безопасные методы применения наночастиц серебра в сельском хозяйстве; биоквантум – исследование и разработка решений по использованию биоудобрений; геоквантум – разработка проекта развития городской инфраструктуры на определенной территории.

Хакатон пройдет в очно-заочном формате в три этапа. На первом заочном этапе с 1 по 7 октября командам необходимо написать эссе, в котором они раскроют актуальность выбранного направления, личные качества, помогающие в научной деятельности, и свои достижения. По итогам будут определены участники, прошедшие во второй этап.

Второй этап проводится с 8 по 10 октября в очной или заочной форме по выбору участников и включает работу над проектом. В направлениях "Наноквантум" и "Биоквантум" обязательно ведение дневника исследований.

На третьем, заключительном, этапе 11 октября с 10 до 12 часов и с 14 до 16 часов состоится онлайн-защита проектных и исследовательских работ по направлениям.

По результатам всех испытаний экспертный совет определит победителей и призеров по каждому треку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ДИ Пионер , Хакатон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 01.10.2025Тюменских студентов приглашают к участию в стипендиальной программе "Система"
12:19 01.10.2025Тюмень и Москва вместе реализуют программу для подготовки инженеров-инноваторов
12:08 01.10.2025Самый активный участник форума КПД сможет побывать в Арктике
11:03 01.10.2025В тюменском "Кванториуме" 46 команд участвуют в хакатоне

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора