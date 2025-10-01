  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер юго-западный

Бизнес-проект тобольских школьников победил в конкурсе агростартапов

Общество, 20:26 01 октября 2025

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Ученики байкаловской школы Тобольского района Софья и Денис Хлопушины вошли в число победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Школьный агростартап".

Старшеклассники Софья и Денис представили на конкурс для юных аграриев бизнес-проект "ФермерПРО". Над идеей по выращиванию индеек брат и сестра работали чуть больше года. Их наставник - учитель биологии Юлия Кухарь - сопровождала ребят на каждом этапе, сообщили в администрации Тобольского района.

Вместе с педагогом ребята проводили анализ рынка, считали рентабельность, обосновывали экономическую эффективность индюшачьей фермы и дошли до победы. Эксперты отметили не только профессиональную проработку бизнес-плана, но и искреннюю увлеченность ребят агробизнесом. София и Денис планируют реализовать проект в личном подсобном хозяйстве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# агростартап , бизнес , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:03 01.10.2025X спартакиада пенсионеров России стартовала в Тюмени
21:21 01.10.2025Жители Тюменской области могут заявиться на конкурс лучших домов и дворов
20:26 01.10.2025Бизнес-проект тобольских школьников победил в конкурсе агростартапов
19:21 01.10.2025Тюменская магистрантка стала призером всероссийского научного форума

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора