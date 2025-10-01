Бизнес-проект тобольских школьников победил в конкурсе агростартапов

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Ученики байкаловской школы Тобольского района Софья и Денис Хлопушины вошли в число победителей регионального этапа всероссийского конкурса "Школьный агростартап".

Старшеклассники Софья и Денис представили на конкурс для юных аграриев бизнес-проект "ФермерПРО". Над идеей по выращиванию индеек брат и сестра работали чуть больше года. Их наставник - учитель биологии Юлия Кухарь - сопровождала ребят на каждом этапе, сообщили в администрации Тобольского района.

Вместе с педагогом ребята проводили анализ рынка, считали рентабельность, обосновывали экономическую эффективность индюшачьей фермы и дошли до победы. Эксперты отметили не только профессиональную проработку бизнес-плана, но и искреннюю увлеченность ребят агробизнесом. София и Денис планируют реализовать проект в личном подсобном хозяйстве.