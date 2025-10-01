  • 1 октября 20251.10.2025среда
1 тыс. 800 молодых тюменцев пополнят ряды Вооруженных сил в осенний призыв

Общество, 17:05 01 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 800 жителей Тюменской области направят для прохождения военной службы по призыву в осенний призыв 2025 года.

Они будут служить во всех родах и видах войск, в том числе 20 тюменцев - в Президентском полку, сообщает информационный центр регионального правительства.

Всего в стране этой осенью будет призвано 135 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призыв стартовал 1 октября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

# осенний призыв

