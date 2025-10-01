  • 1 октября 20251.10.2025среда
Студенты и наставники ТИУ получили 13 медалей чемпионата PetroChemSkills

Общество, 17:38 01 октября 2025

ТИУ

13 медалей завоевали 18 обучающихся и семь экспертов-наставников ТИУ по итогам VI чемпионата профессионального мастерства PetroChemSkills-2025. Он прошел по 20 компетенциям на площадках Тюмени, Тобольска и Нижнекамска.

PetroChemSkills – крупнейший в нефтехимической отрасли чемпионат профессионального мастерства. Организатором выступает СИБУР, который уже шесть лет собирает представителей рабочих профессий и студентов технических вузов. В 2025 году мероприятие объединило более 300 конкурсантов из разных регионов России.

По результатам конкурса ТИУ получил 13 медалей: пять золотых, шесть серебряных и две бронзовых.

Победители вошли в состав сборной СИБУРа и получили возможность представить Россию на Международном чемпионате "Хайтек-2025" в Екатеринбурге.

# СИБУР , ТИУ

