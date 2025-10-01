  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер западный

Продукцию тюменской "Скайлайт Энерджи" включили в реестр Минпромторга России

Экономика, 18:11 01 октября 2025

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Продукция тюменской компании "Скайлайт Энерджи" включена в реестр Минпромторга России. Специалисты занимаются проектированием, сборкой оборудования, поставкой, монтажом и обслуживанием технических средств видеонаблюдения, информирования и оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Подтверждение обществом статуса производителя продукции на территории РФ открывает новые возможности для развития компании, участия ее в госпрограммах, выход на новые рынки.

Компания "Скайлайт Энерджи" производит широкий ассортимент электронного оборудования любой сложности, включая телекоммуникационные шкафы для установки оборудования и аппаратуры систем видеонаблюдения, видеоаналитики, пожарно-охранной сигнализации, оповещения, локальных компьютерных, телекоммуникационных и телевизионных сетей.

Основная часть оборудования поставляется в Тюменскую область, включая Югру и Ямал, пробные партии отправлены в Сочи, Калининград, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

"Скайлайт Энерджи" с 2022 года сотрудничает с инвесткомандой Тюменской области и уже воспользовалось региональной поддержкой: площадку под реализацию проекта подобрало Инвестиционное агентство, Фонд финансирования предпринимательства предоставил займ.

Компания планирует продолжить сотрудничество и в целях расширения бизнеса воспользоваться административной, организационной и финансовой поддержкой инвестиционного агентства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиционное агентство Тюменской области , Минпромторг РФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:11 01.10.2025Продукцию тюменской "Скайлайт Энерджи" включили в реестр Минпромторга России
16:32 01.10.2025Фермер из Уватского района получил грант на переработку мяса абердин-ангусов
16:10 01.10.20251 тыс. 200 тонн засыпали на семена в Армизонском округе под урожай будущего года
15:59 01.10.2025Медианная цена квадратного метра в тюменских новостройках за месяц подросла на 0,2%

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора