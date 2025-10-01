Продукцию тюменской "Скайлайт Энерджи" включили в реестр Минпромторга России

| Фото: инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Продукция тюменской компании "Скайлайт Энерджи" включена в реестр Минпромторга России. Специалисты занимаются проектированием, сборкой оборудования, поставкой, монтажом и обслуживанием технических средств видеонаблюдения, информирования и оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Подтверждение обществом статуса производителя продукции на территории РФ открывает новые возможности для развития компании, участия ее в госпрограммах, выход на новые рынки.

Компания "Скайлайт Энерджи" производит широкий ассортимент электронного оборудования любой сложности, включая телекоммуникационные шкафы для установки оборудования и аппаратуры систем видеонаблюдения, видеоаналитики, пожарно-охранной сигнализации, оповещения, локальных компьютерных, телекоммуникационных и телевизионных сетей.

Основная часть оборудования поставляется в Тюменскую область, включая Югру и Ямал, пробные партии отправлены в Сочи, Калининград, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

"Скайлайт Энерджи" с 2022 года сотрудничает с инвесткомандой Тюменской области и уже воспользовалось региональной поддержкой: площадку под реализацию проекта подобрало Инвестиционное агентство, Фонд финансирования предпринимательства предоставил займ.

Компания планирует продолжить сотрудничество и в целях расширения бизнеса воспользоваться административной, организационной и финансовой поддержкой инвестиционного агентства Тюменской области.