Опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минпромторг представил список машин, которые можно использовать в такси. Под критерии разработчиков законопроекта попадают более двадцати моделей от шести российских брендов, сообщает РИА Новости.

В список попали Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel, УАЗ — "Патриот" и "Хантер", Sollers — SP7, Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE, Voyah — Free, Dream, Passion, Москвич — 3, 3е, 6, 8. "Его будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране", - отмечено в сообщении.

Закон о локализации такси президент Владимир Путин подписал в мае. Он вступит в силу 1 марта 2026 года.

Балльная система оценки локализации автопромышленности действует с 2019 года. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, что подразумевает высокую долю отечественных комплектующих и сборку в России.