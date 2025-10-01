  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер западный

Опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси

Общество, 17:49 01 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Минпромторг представил список машин, которые можно использовать в такси. Под критерии разработчиков законопроекта попадают более двадцати моделей от шести российских брендов, сообщает РИА Новости.

В список попали Lada — Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel, УАЗ — "Патриот" и "Хантер", Sollers — SP7, Evolute — I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE, Voyah — Free, Dream, Passion, Москвич — 3, 3е, 6, 8. "Его будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране", - отмечено в сообщении.

Закон о локализации такси президент Владимир Путин подписал в мае. Он вступит в силу 1 марта 2026 года.

Балльная система оценки локализации автопромышленности действует с 2019 года. Для допуска к госзакупкам нужно набрать определенное количество баллов, что подразумевает высокую долю отечественных комплектующих и сборку в России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Минпромторг , такси

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:06 01.10.2025Делегация Тюменской области провела серию деловых переговоров в Республике Беларусь
18:00 01.10.20252 октября - события дня
17:54 01.10.2025Делегация Тюменской области в эти дни работает на форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге
17:49 01.10.2025Опубликован перечень авто, которые можно использовать в такси

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора