  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер юго-западный

Жители Тюменской области могут заявиться на конкурс лучших домов и дворов

Общество, 21:21 01 октября 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Стартовал Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор". Заявиться на него могут жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Заявки принимают с 1 октября по 15 ноября. Народное голосование продлится с 15 октября по 15 декабря.

Этапы проведения конкурса 1 октября обсудили на всероссийском селекторном совещании с участием директора департамента ЖКХ Тюменской области Семёна Тегенцева и участника программы "Боевой кадровый резерв" Владислава Желябовского.

Всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проводится в третий раз. Цель - выявить и показать лучшие практики активных собственников и качественно работающих управляющих компаний.

Жители и УК будут соревноваться в номинациях: "Лучший двор", "Лучший подъезд", "Самый дружный дом", "Самый энергоэффективный дом", "Молодые руки района" (проекты благоустройства активистов не старше 35 лет).

Направить заявку можно на портале конкурса.

Тюменцы уже становились победителями конкурса. В 2023 году в пятёрку победителей вошли активные жители дома №12 по ул. Василия Подшибякина Тюмени, в 2022 году лауреатом стало тюменское ТСЖ "Восход" (ул. Пролетарская, 102).

III Всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходит в рамках реализации федерального проекта "Единой России" "Школа ЖКХ" при поддержке Минстроя России, ВАРМСУ и ФРТ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дома , ЖКХ , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:03 01.10.2025X спартакиада пенсионеров России стартовала в Тюмени
21:21 01.10.2025Жители Тюменской области могут заявиться на конкурс лучших домов и дворов
20:26 01.10.2025Бизнес-проект тобольских школьников победил в конкурсе агростартапов
19:21 01.10.2025Тюменская магистрантка стала призером всероссийского научного форума

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора