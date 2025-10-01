Жители Тюменской области могут заявиться на конкурс лучших домов и дворов

Стартовал Всероссийский конкурс лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор". Заявиться на него могут жители Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Заявки принимают с 1 октября по 15 ноября. Народное голосование продлится с 15 октября по 15 декабря.

Этапы проведения конкурса 1 октября обсудили на всероссийском селекторном совещании с участием директора департамента ЖКХ Тюменской области Семёна Тегенцева и участника программы "Боевой кадровый резерв" Владислава Желябовского.

Всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проводится в третий раз. Цель - выявить и показать лучшие практики активных собственников и качественно работающих управляющих компаний.

Жители и УК будут соревноваться в номинациях: "Лучший двор", "Лучший подъезд", "Самый дружный дом", "Самый энергоэффективный дом", "Молодые руки района" (проекты благоустройства активистов не старше 35 лет).

Направить заявку можно на портале конкурса.

Тюменцы уже становились победителями конкурса. В 2023 году в пятёрку победителей вошли активные жители дома №12 по ул. Василия Подшибякина Тюмени, в 2022 году лауреатом стало тюменское ТСЖ "Восход" (ул. Пролетарская, 102).

III Всероссийский конкурс "Лучший дом. Лучший двор" проходит в рамках реализации федерального проекта "Единой России" "Школа ЖКХ" при поддержке Минстроя России, ВАРМСУ и ФРТ.