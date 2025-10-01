  • 1 октября 20251.10.2025среда
Фуат Сайфитдинов: пока бойцы выполняют воинский долг, мы будем рядом надежным тылом

Общество, 17:28 01 октября 2025

Тюменская областная дума | Фото: Тюменская областная дума

Десятую партию гуманитарного груза в зону специальной военной операции отправили в Тюменской областной думе. Участие в отправке приняли председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, депутаты, сотрудники аппарата облдумы, Счетной палаты Тюменской области и ветераны Ямала.

Глава регионального парламента Фуат Сайфитдинов отметил, что волонтерский центр облдумы с момента своего основания оказывает помощь участникам СВО.

"Подготовленный десятый гуманитарный груз – это подтверждение, что наша помощь стала постоянной. Пока наши бойцы выполняют свой воинский долг, мы будем рядом с ними надежным тылом", - подчеркнул спикер облдумы.

На личные средства по заявкам подразделений, находящимся на линии фронта, приобрели медицинские препараты, техническое оборудование и другие необходимые товары.

Для бойцов на передовой участники волонтерского центра "От сердца к сердцу" изготовили 40 маскировочных сетей, 85 окопных свечей, 336 перевязочных наборов, а также подготовили посылки с продуктами питания и средствами личной гигиены.

Ветераны Ямала, принимающие участие в работе волонтерского центра регионального парламента, передали маскировочные сети, "браслеты жизни", медикаменты, сшитую для госпиталя одежду и вещи первой необходимости.

"Каждый раз мы получаем от бойцов весточки, что наша помощь важна, нужна и по-настоящему их поддерживает. Спасибо каждому, кто вложил силы и душу в отправку этого гумгруза", - сказал Фуат Сайфитдинов.

Отдельные слова благодарности председатель облдумы выразил Александру Сукаченко, руководителю регионального отделения "Офицеров России", который доставит груз бойцам в зону спецоперации.

