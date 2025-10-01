Сотни участников из разных стран и регионов приехали в Тюмень на спартакиаду

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Более 700 участников из 78 регионов страны, а также наши соотечественники из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии собрались на X юбилейной Спартакиаде пенсионеров России в Тюмени 1 октября.

Пост о большом событии в Telegram-канале оставил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Тюменская область по праву считается одним из спортивных центров страны. У нас создана инфраструктура, которая позволяет принимать соревнования федерального уровня. Но главное – это люди. Более половины тюменцев "серебряного" возраста участвуют в программе "Активное долголетие". В 2024 году около 1200 пенсионеров региона получили знаки отличия ГТО, многие из них – золотые. А движение "серебряных" волонтёров уже стало примером для всей России", — написал глава региона.

Он поблагодарил спортсменов за силу духа, волонтёров за помощь в организации, Союз пенсионеров России, Министерство спорта РФ – за доверие. Моор уверен, что спартакиада в Тюмени подарит ее участникам новые силы, яркие эмоции и спортивные победы.