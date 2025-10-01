  • 1 октября 20251.10.2025среда
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер западный

Сотни участников из разных стран и регионов приехали в Тюмень на спартакиаду

Губернатор, 17:33 01 октября 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Более 700 участников из 78 регионов страны, а также наши соотечественники из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии собрались на X юбилейной Спартакиаде пенсионеров России в Тюмени 1 октября.

Пост о большом событии в Telegram-канале оставил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Тюменская область по праву считается одним из спортивных центров страны. У нас создана инфраструктура, которая позволяет принимать соревнования федерального уровня. Но главное – это люди. Более половины тюменцев "серебряного" возраста участвуют в программе "Активное долголетие". В 2024 году около 1200 пенсионеров региона получили знаки отличия ГТО, многие из них – золотые. А движение "серебряных" волонтёров уже стало примером для всей России", — написал глава региона.

Он поблагодарил спортсменов за силу духа, волонтёров за помощь в организации, Союз пенсионеров России, Министерство спорта РФ – за доверие. Моор уверен, что спартакиада в Тюмени подарит ее участникам новые силы, яркие эмоции и спортивные победы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , пенсионеры , спорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:33 01.10.2025Сотни участников из разных стран и регионов приехали в Тюмень на спартакиаду
09:47 01.10.2025Александр Моор поздравил земляков с Днем пожилого человека
17:46 30.09.2025Александр Моор провел заседание областной комиссии по безопасности дорожного движения
16:10 30.09.2025В Тюменской области открыли еще два новых ФАПа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора