Поголовье сельхозживотных в Тюменской области превышает полмиллиона

Экономика, 14:48 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

590 тыс. голов сельскохозяйственных животных содержат в хозяйствах Тюменской области. Такие данные представил региональный департамент АПК во Всемирный день сельхозживотных, который отмечается 2 октября.

Большую часть поголовья составляют свиньи - 277 тыс. На втором месте по численности крупный рогатый скот - 190 тыс. Замыкают тройку овцы и козы - 124 тыс. голов. Также в тюменских хозяйствах содержат более 16 тыс. лошадей. Реже можно встретить маралов и верблюдов.

Численность сельскохозяйственной птицы превышает 11 млн: это куры, утки, гуси, индейка, цесарки, перепелки, страусы.

# животноводство , сельское хозяйство

