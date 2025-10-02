Поголовье сельхозживотных в Тюменской области превышает полмиллиона
590 тыс. голов сельскохозяйственных животных содержат в хозяйствах Тюменской области. Такие данные представил региональный департамент АПК во Всемирный день сельхозживотных, который отмечается 2 октября.
Большую часть поголовья составляют свиньи - 277 тыс. На втором месте по численности крупный рогатый скот - 190 тыс. Замыкают тройку овцы и козы - 124 тыс. голов. Также в тюменских хозяйствах содержат более 16 тыс. лошадей. Реже можно встретить маралов и верблюдов.
Численность сельскохозяйственной птицы превышает 11 млн: это куры, утки, гуси, индейка, цесарки, перепелки, страусы.