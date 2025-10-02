  • 2 октября 20252.10.2025четверг
В Сладковском округе началось строительство новых водоочистных сооружений

Губернатор, 13:42 02 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство новых водоочистных сооружений на берегу озера Дядюхино началось в Сладковском муниципальном округе. Это масштабный проект регионального уровня – он обеспечит качественной питьевой водой весь округ.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

Новая станция в четыре раза мощнее существующей, её производительность составит 3 тыс. 200 кубометров в сутки. Строительство ведётся за счёт средств регионального бюджета. Завершение запланировано в 2027 году.

Станция будет подключена к разветвлённой сети водоводов протяжённостью около 300 км. Новые водоочистные сооружения станут ключевым элементом программы развития водоснабжения муниципалитета.

# Александр Моор , качественная питьевая вода , Сладковский округ

﻿
