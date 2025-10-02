  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 2..4 С 0 м/с ветер западный

Два тюменских проекта стали лауреатами федерального конкурса социальных инициатив

Общество, 18:31 02 октября 2025

t.me/operativnyishtabtyumen | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Проект Visit Tyumen и кампания по информированию о паводке Тюменской области стали лауреатами XIII программы "Лучшие социальные проекты России". Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.

Всего на конкурс поступило около 900 заявок в более чем 30 категориях: от социального предпринимательства до сохранения культурного наследия. Из них жюри выбрало 98 лучших проектов.

Отметим, конкурс направлен на поддержку ведущих практик корпоративной социальной ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# социальная эффективность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:56 02.10.2025Олег Датских: двое военнослужащих из Тюменской области освобождены из украинского плена
19:38 02.10.2025Штабную тренировку по гражданской обороне провели в Тюменской области
19:15 02.10.2025Более 43 тысяч студентов учатся в колледжах и техникумах Тюменской области
18:53 02.10.2025С Днём сотовой независимости! Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора