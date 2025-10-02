Два тюменских проекта стали лауреатами федерального конкурса социальных инициатив
Проект Visit Tyumen и кампания по информированию о паводке Тюменской области стали лауреатами XIII программы "Лучшие социальные проекты России". Об этом сообщает инфоцентр регионального правительства.
Всего на конкурс поступило около 900 заявок в более чем 30 категориях: от социального предпринимательства до сохранения культурного наследия. Из них жюри выбрало 98 лучших проектов.
Отметим, конкурс направлен на поддержку ведущих практик корпоративной социальной ответственности.