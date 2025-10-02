  • 2 октября 20252.10.2025четверг
  • В Тюмени 2..4 С 0 м/с ветер западный

Участник спартакиады пенсионеров из Башкирии раскрыл секрет активного долголетия

Спорт, 18:45 02 октября 2025

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Секрет долголетия раскрыл участник X спартакиады пенсионеров России Виктор Николаевич Демьянов в Тюмени. Он сравнил выход на заслуженный отдых с каникулами, где главное – найти интересное дело.

"Пенсионер, это как пионер на каникулах. Только у нас вечные каникулы. И если есть любимое дело можно очень интересно жизнь прожить. Мы с Урала, а здесь Западная Сибирь начинается. Приехал на гостеприимную землю. Очень хорошие условия, честное судейство!", - поделился спортсмен с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

Приехал на спартакиаду, потому что было большое желание и стремление. В этом году все сложилось – команда выиграла у себя в регионе. И начал Виктор Николаевич первый день на спартакиаде очень удачно – первое место по дартсу. А вот в настольном теннисе еще борется с соперниками. На кону третье место.

скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

"Буду доигрывать. За третье место нужно бороться. Соперники сильные, все играют неординарно. Ни у кого легко не выиграешь – все сильнейшие приехали ветераны. По дартсу никогда не кидал, а тут вдруг выиграл Россию!", - сказал пенсионер из Башкирии.

Отметим, X спартакиаду пенсионеров России открыли в Тюмени в Международный день пожилых людей, 1 октября. Яркое событие проводит Союз пенсионеров России. В различных видах состязаний соревнуются более 700 пожилых спортсменов из 78 регионов страны, а также соотечественники из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# активные граждане , пенсионеры , спартакиада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 02.10.2025Режим тренировок для полноты жизни назвала в Тюмени победительница спартакиад пенсионеров
18:45 02.10.2025Участник спартакиады пенсионеров из Башкирии раскрыл секрет активного долголетия
12:36 02.10.2025Тюменские тхэквондисты стали победителями всероссийских соревнований
10:13 02.10.2025Участники чемпионата по спорту слепых в Тюмени сыграют в шахматы и шашки

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора