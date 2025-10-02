Участник спартакиады пенсионеров из Башкирии раскрыл секрет активного долголетия

| Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия" | Фото: скриншот видео ИА "Тюменская линия"

Секрет долголетия раскрыл участник X спартакиады пенсионеров России Виктор Николаевич Демьянов в Тюмени. Он сравнил выход на заслуженный отдых с каникулами, где главное – найти интересное дело.

"Пенсионер, это как пионер на каникулах. Только у нас вечные каникулы. И если есть любимое дело можно очень интересно жизнь прожить. Мы с Урала, а здесь Западная Сибирь начинается. Приехал на гостеприимную землю. Очень хорошие условия, честное судейство!", - поделился спортсмен с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

Приехал на спартакиаду, потому что было большое желание и стремление. В этом году все сложилось – команда выиграла у себя в регионе. И начал Виктор Николаевич первый день на спартакиаде очень удачно – первое место по дартсу. А вот в настольном теннисе еще борется с соперниками. На кону третье место.

"Буду доигрывать. За третье место нужно бороться. Соперники сильные, все играют неординарно. Ни у кого легко не выиграешь – все сильнейшие приехали ветераны. По дартсу никогда не кидал, а тут вдруг выиграл Россию!", - сказал пенсионер из Башкирии.

Отметим, X спартакиаду пенсионеров России открыли в Тюмени в Международный день пожилых людей, 1 октября. Яркое событие проводит Союз пенсионеров России. В различных видах состязаний соревнуются более 700 пожилых спортсменов из 78 регионов страны, а также соотечественники из Беларуси, Казахстана, Финляндии и Австралии.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин