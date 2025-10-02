Штабную тренировку по гражданской обороне провели в Тюменской области
Штабную тренировку по гражданской обороне провели в Тюменской области. В муниципалитетах региона отрабатывали действия при ликвидации условных чрезвычайных ситуациях.
Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, учения прошли в рамках второго этапа Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.
Проведение учений контролировала региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя губернатора Тюменской области Руфата Биктимерова.
Итоги Всероссийской штабной тренировки подвели на селекторном совещании под руководство заместителя министра МЧС России генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Кострубицкого.
Организация проведения штабной тренировки в Тюменской области отмечена как одна из лучших среди субъектов Российской Федерации.