Штабную тренировку по гражданской обороне провели в Тюменской области

Общество, 19:38 02 октября 2025

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Штабную тренировку по гражданской обороне провели в Тюменской области. В муниципалитетах региона отрабатывали действия при ликвидации условных чрезвычайных ситуациях.

Как сообщает инфоцентр правительства Тюменской области, учения прошли в рамках второго этапа Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Проведение учений контролировала региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя губернатора Тюменской области Руфата Биктимерова.

Итоги Всероссийской штабной тренировки подвели на селекторном совещании под руководство заместителя министра МЧС России генерал-лейтенанта внутренней службы Алексея Кострубицкого.

Организация проведения штабной тренировки в Тюменской области отмечена как одна из лучших среди субъектов Российской Федерации.

# ГУ МЧС России по Тюменской области , штабная тренировка

﻿
