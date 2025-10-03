  • 3 октября 20253.10.2025пятница
Три года тюрьмы грозит жителю Ишимского района за хранение метадона

Происшествия, 15:56 03 октября 2025

Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали сотрудники полиции в Ишиме. Мужчине грозит три года тюрьмы, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе патрулирования остановили для проверки документов автомобиль Lada Granta. Водитель машины забеспокоился. Полицейские решили досмотреть автомобиль. Совместно с оперативниками в присутствии понятых Госавтоинспекторы обнаружили и изъяли у жителя Ишимского района пакетик с веществом белого цвета. Экспертиза установила, что внутри находилось наркотическое средство "метадон" массой около 0,7 гр.

По данному факту возбудили уголовное дело. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

