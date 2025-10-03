  • 3 октября 20253.10.2025пятница
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер западный

В Тюмени снизили цены на бензин после вмешательства антимонопольщиков

Экономика, 17:13 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На ряде автозаправочных станций Тюмени и тюменского округа снизились цены на топливо после предупреждения регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

"Ранее ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" установило разные цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин. При этом компания занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в границах Тюмени и Тюменского района. Тюменское УФАС России выдало организации предупреждение. Компания исполнила его и установила одинаковые цены на топливо на всех заправках в регионе", - рассказали специалисты службы.

В результате цены снизились на топливо: АИ-92 - на 12 АЗС, АИ-95 - на 15 АЗС, ДТ - на 10 АЗС.

ФАС России продолжает следить за ситуацией на топливном рынке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АЗС , бензин , Тюменское УФАС России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:35 03.10.2025В Тюменской области 163 точки общепита работали с нарушениями
17:13 03.10.2025В Тюмени снизили цены на бензин после вмешательства антимонопольщиков
16:40 03.10.2025Урожай картофеля в Тюменской области превысил 170 тысяч тонн
16:18 03.10.20256,6 км дорог построят в квартале многодетных семей Тюменского округа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора