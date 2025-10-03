В Тюмени снизили цены на бензин после вмешательства антимонопольщиков

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На ряде автозаправочных станций Тюмени и тюменского округа снизились цены на топливо после предупреждения регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

"Ранее ООО "Газпромнефть - Региональные продажи" установило разные цены на топливо на отдельных АЗС без экономически или технологически обусловленных причин. При этом компания занимает доминирующее положение на рынке бензинов АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива в границах Тюмени и Тюменского района. Тюменское УФАС России выдало организации предупреждение. Компания исполнила его и установила одинаковые цены на топливо на всех заправках в регионе", - рассказали специалисты службы.

В результате цены снизились на топливо: АИ-92 - на 12 АЗС, АИ-95 - на 15 АЗС, ДТ - на 10 АЗС.

ФАС России продолжает следить за ситуацией на топливном рынке.