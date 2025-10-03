Тюменцы заняли второе место на конкурсе чтецов "Браилиада – 2025"
V всероссийский конкурс чтецов "Браилиада – 2025", организованный Всероссийским обществом слепых, завершился в Тюмени. Событие прошло в центре комплексной реабилитации "Родник". Во владении рельефно-точечным шрифтом состязались участники из 11 региональных организаций, сообщили в областном департаменте культуры.
По итогам конкурса лучшей стала команда Тверской региональной организации ВОС. Второе место разделили команды из Тюмени и Омска. Третье место заняли представители Чувашской, Башкирской и Нижегородской региональных организаций ВОС.
Конкурс, посвященный Году защитника Отечества, Году Героев в Тюменской области, 80-летию Победы и 100-летию ВОС, направлен на продвижение грамотности и развития незрячих граждан через систему Брайля. Организаторами выступили КСРК ВОС, Тюменская областная организация ВОС и Специальная библиотека для слепых.