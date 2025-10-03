  • 3 октября 20253.10.2025пятница
В Тюмени будут судить женщину, устроившую смертельное ДТП

Происшествия, 17:24 03 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело в отношении жительницы Тюмени, устроившей в состоянии алкогольного опьянения смертельное ДТП, рассмотрит Ленинский районный суд.

По версии следствия, 21 июня около полуночи пьяная обвиняемая на автомобиле Ford двигалась по ул. Широтной областного центра.

На перекрестке ул. Широтной и Ткацкого проезда она не заметила автомобиль "Лада", остановившийся на красный сигнал светофора.

В результате столкновения травмы получили водитель и две пассажирки отечественного автомобиля. 70-летняя женщина скончалась в медучреждении.

Обвиняемую после ДТП также доставили в больницу. Обследование установлено, что содержание этилового спирта в ее крови составило 1,20 г/л.

Прокуратура утвердила по уголовному делу в отношении 42-летней тюменки обвинительное заключение.

# ДТП , прокуратура , суд , уголовное дело

