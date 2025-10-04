  • 4 октября 20254.10.2025суббота
Врачи ОКБ № 1 в Тюмени избавили мужчину от рецидивирующей грыжи

Общество, 11:48 04 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Хирурги Областной клинической больницы № 1 помогли молодому тюменцу избавиться от рецидивирующей грыжи и значительно повысить качество жизни. Ранее он перенес девять операций, но искоренить проблему так и не получалось.

В ОКБ № 1 он обратился начальнику хирургической службы Алексею Дмитриеву. "Мы отказались от старых методов, так как это чаще приводит к повторным грыжам. Пациенту выполнили герниопластику. Провели операцию с помощью щадящего метода — лапароскопии. Через маленькие проколы поставили специальную сетку, чтобы укрепить уязвимое место", - прокомментировал врач.

Вмешательство прошло успешно. Оперирующий врач уверен, что рецидивов больше не будет. Мужчина выписан домой, сообщает пресс-служба медучреждения.

# врачи , ОКБ №1 , хирургия

