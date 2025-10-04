  • 4 октября 20254.10.2025суббота
  • В Тюмени 2..4 С 0 м/с ветер южный

Тобольский музей уникальных книг приглашает на новую выставку

Общество, 16:37 04 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспозиция "Сибирский листок: история городского быта" начала работу в музее уникальных книг и редчайших изданий Тобольского музейного комплекса. Она приурочена к 135-й годовщине выпуска первой публикации газеты "Сибирский листок", главным редактором которой являлся знаменитый тобольский торговец А.А. Сыромятников.

Газета выходила в свет в Тобольске с 1890 по 1919 годы и вскоре после своего основания превратилась в рупор общественной мысли не только самой Тобольской области, но и всего Сибирского региона. Среди сотрудников издания числились журналисты из разных уголков Сибири: Тюмени, Ишима, Иркутска, Томска, Барнаула, Читы и других. Авторы поднимали важные проблемы, касающиеся особенностей положения Сибири внутри российского государства, освещения ситуации на северных территориях и острую необходимость развития инфраструктуры торговли и транспорта.

Среди постоянных авторов страницы "Сибирского листка" выделялись такие знаменитые фигуры, как Д.Н. Мамин-Сибиряк, создавший специальную рубрику "Письма с Урала", общественно-политический деятель Сибири П.М. Ядринцев, сосланный революционер и поэт П.А. Грабовский, занимавшийся публикациями статей о творчестве А.С. Пушкина и Т.Г. Шевченко, аграрий и ученый Н.Л. Скалозубов, чьи труды касались вопросов сельскохозяйственного развития края, а также живописец С.А. Жебунов.

Экспозиция покажет историю зарождения и становления газеты, познакомит с биографиями главных редакторов и авторов, представит ключевые тематики публикаций и их содержательное наполнение. Посетить выставку можно до 11 декабря 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# выставка , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:48 04.10.2025Тюменским пассажирам напомнили о лимитах льготных транспортных карт
18:10 04.10.2025Чемпион мира по джиу-джитсу провел мастер-класс для юных тюменцев
17:56 04.10.2025Тюменские производители представили свои продукты рестораторам
17:44 04.10.2025Тюменцы могут поддержать землячек-участниц всероссийской премии "Шум"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора