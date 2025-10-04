Тобольский музей уникальных книг приглашает на новую выставку

Экспозиция "Сибирский листок: история городского быта" начала работу в музее уникальных книг и редчайших изданий Тобольского музейного комплекса. Она приурочена к 135-й годовщине выпуска первой публикации газеты "Сибирский листок", главным редактором которой являлся знаменитый тобольский торговец А.А. Сыромятников.

Газета выходила в свет в Тобольске с 1890 по 1919 годы и вскоре после своего основания превратилась в рупор общественной мысли не только самой Тобольской области, но и всего Сибирского региона. Среди сотрудников издания числились журналисты из разных уголков Сибири: Тюмени, Ишима, Иркутска, Томска, Барнаула, Читы и других. Авторы поднимали важные проблемы, касающиеся особенностей положения Сибири внутри российского государства, освещения ситуации на северных территориях и острую необходимость развития инфраструктуры торговли и транспорта.

Среди постоянных авторов страницы "Сибирского листка" выделялись такие знаменитые фигуры, как Д.Н. Мамин-Сибиряк, создавший специальную рубрику "Письма с Урала", общественно-политический деятель Сибири П.М. Ядринцев, сосланный революционер и поэт П.А. Грабовский, занимавшийся публикациями статей о творчестве А.С. Пушкина и Т.Г. Шевченко, аграрий и ученый Н.Л. Скалозубов, чьи труды касались вопросов сельскохозяйственного развития края, а также живописец С.А. Жебунов.

Экспозиция покажет историю зарождения и становления газеты, познакомит с биографиями главных редакторов и авторов, представит ключевые тематики публикаций и их содержательное наполнение. Посетить выставку можно до 11 декабря 2025 года.