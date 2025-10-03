  • 3 октября 20253.10.2025пятница
Карантин по бешенству ввели в д. Большие Ярки Казанского округа

Общество, 19:48 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных введен в д. Большие Ярки Казанского муниципального округа с 3 октября. Соответствующее постановление подписано в правительстве Тюменской области.

В населенном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки, сообщает инфоцентр правительства региона.

