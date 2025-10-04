Лесной пожар на площади 0,9 гектара зафиксировали в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один лесной пожар зафиксировали на территории Тюменской области 4 октября. Возгорание на площади 0,9 га ликвидировано, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

На ближайшие дни в Ишимской и Тюменской авиазонах установлена средняя степень пожарной опасности. Согласно прогнозу, в Тобольской и Уватской риска сейчас нет.

Тюменцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, в случае обнаружения возгорания срочно звонить по тел. 8-800-100-94-00 или 112.