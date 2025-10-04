  • 4 октября 20254.10.2025суббота
  • В Тюмени -1..1 С 0 м/с ветер северо-западный

Лесной пожар на площади 0,9 гектара зафиксировали в Тюменской области

Происшествия, 10:26 04 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один лесной пожар зафиксировали на территории Тюменской области 4 октября. Возгорание на площади 0,9 га ликвидировано, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

На ближайшие дни в Ишимской и Тюменской авиазонах установлена средняя степень пожарной опасности. Согласно прогнозу, в Тобольской и Уватской риска сейчас нет.

Тюменцев призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, в случае обнаружения возгорания срочно звонить по тел. 8-800-100-94-00 или 112.

