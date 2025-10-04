  • 4 октября 20254.10.2025суббота
  • В Тюмени -1..1 С 0 м/с ветер северо-западный

Сельский учитель из Тюменской области награжден за заслуги перед Отечеством

Губернатор, 09:51 04 октября 2025

ТГ-канал Александра Моора | Фото: ТГ-канал Александра Моора

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден житель Тюменской области, учитель сельской школы из Казанского муниципального округа Олег Плесовских.

"Высокая государственная награда – признание заслуг педагога, воспитавшего Героя России Жумабая Раизова и кавалера трёх орденов Мужества Виктора Квасова. Оба учились в школе села Ильинка, занимались в секции спортивного туризма, которую вёл Олег Леонидович", - прокомментировал губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

Ранее, в декабре 2022 года, на церемонии передачи Звезды Героя России Олег Плесовских рассказывал, каким в школьные годы был Жумабай Раизов. Делился воспоминаниями, как из простых деревенских мальчишек вырастают настоящие герои.

"Сегодня Олег Леонидович продолжает работать в школе, воспитывает патриотов и чемпионов. Поздравляю с заслуженной наградой и с наступающим Днём учителя", - заключил Александр Моор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , государственная награда , учитель

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 04.10.2025Сельский учитель из Тюменской области награжден за заслуги перед Отечеством
20:39 02.10.2025Александр Моор участвовал в заседании штаба под председательством Марата Хуснуллина
17:43 02.10.2025Александр Моор поздравил представителей среднего профобразования с 85-летим системы
14:04 02.10.2025Участники программы "Время героев" защитили проект автотуризма в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора