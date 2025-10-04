Сельский учитель из Тюменской области награжден за заслуги перед Отечеством

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден житель Тюменской области, учитель сельской школы из Казанского муниципального округа Олег Плесовских.

"Высокая государственная награда – признание заслуг педагога, воспитавшего Героя России Жумабая Раизова и кавалера трёх орденов Мужества Виктора Квасова. Оба учились в школе села Ильинка, занимались в секции спортивного туризма, которую вёл Олег Леонидович", - прокомментировал губернатор региона Александр Моор в своих соцсетях.

Ранее, в декабре 2022 года, на церемонии передачи Звезды Героя России Олег Плесовских рассказывал, каким в школьные годы был Жумабай Раизов. Делился воспоминаниями, как из простых деревенских мальчишек вырастают настоящие герои.

"Сегодня Олег Леонидович продолжает работать в школе, воспитывает патриотов и чемпионов. Поздравляю с заслуженной наградой и с наступающим Днём учителя", - заключил Александр Моор.