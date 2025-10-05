  • 5 октября 20255.10.2025воскресенье
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на рынке труда Тюменской области

Общество, 16:11 05 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии по рабочим специальностям на рынке труда Тюменской области выявили эксперты Авито.Работа по итогам третьего квартала 2025 года.

По данным платформы, в категории рабочих профессий наиболее востребованной стала вакансия разнорабочего, со средним зарплатным предложением 67 тыс. 561 рублей в месяц.

Самой высокооплачиваемой вакансией среди рабочих профессий в третьем квартале 2025 года стал фасадчик, средняя предлагаемая плата для которого составила 202 тыс. 840 рублей.

Высокий уровень дохода объясняется сложностью работ, необходимостью специального образования и опыта, а также повышенными требованиями к безопасности при работе на высоте.

Также в список высокооплачиваемых рабочих профессий входят токарь и отделочник. Средняя предлагаемая плата токаря составила 198 тыс. 904 рублей, а для отделочника — 171 тыс. 607 рублей.

В категории транспорта и логистики самой востребованной позицией стал курьер, со средним предлагаемым доходом 152 тыс. 139 рублей. Однако фактический доход курьера зависит от множества факторов: типа доставляемых товаров, графика работы, вида транспорта, количества выполненных заказов и сложности работы. Самой высокооплачиваемой вакансией в сфере транспорта также стал курьер.

Водитель-экспедитор и машинист спецтехники также входят в список высокооплачиваемых профессий в сфере транспорта и логистики. Средняя предлагаемая зарплата водителя-экспедитора составляет 141 тыс. 906 рублей, а машиниста спецтехники 118 тыс. 767 рублей в месяц.

