Международный интеллектуальный турнир "Антикоррупция" пройдёт в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Принять участие в III международном интеллектуальном турнире "Антикоррупция" приглашает студентов Тюменский Государственный университет.

Цель турнира - формирование у молодёжи антикоррупционного сознания и гражданской позиции, ориентированной на неприятие коррупции как антисоциального явления.

Участники также получат навыки прохождения профессиональных испытаний. Международный студенческий интеллектуальный турнир "Антикоррупция" учреждён Минобрнауки России.

К участию приглашаются обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, владеющие русским и английским языками, а также обучающиеся вузов иностранных государств, владеющие русским и английским языками.

Турнир пройдет в два этапа. Для участия необходимо до 24 октября заполнить регистрационную карту. После участнику будет предоставлен доступ к заданиям по антикоррупционной тематике. Время выполнения конкурсных заданий ограничено.

Финал турнира пройдёт на площадке ТюмГУ с 20 по 22 ноября. Будут сформированы восемь команд. Финал включает индивидуальные и командные состязания, решение практических заданий. Ссылка для участия.