Тюменские педагоги в числе победителей окружного этапа общероссийского конкурса
Тюменцы вошли в число победителей окружного этапа общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств".
Церемония награждения состоялась в Екатеринбургском театральном институте. Конкурсные испытания шли три дня. За работой педагогов в режиме онлайн наблюдали члены экспертного совета.
В номинации "Лучший преподаватель детской школы искусств" Тюменскую область представила Елена Колчанова из ДШИ "Фантазия" Тюменского муниципального округа;
В номинации "Лучший молодой преподаватель детской школы искусств" - Николай Мельников из детской школы искусств Тюмени "Этюд".
По итогам конкурсных испытаний оба педагога одержали победу. Впереди у тюменцев участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в Москве в конце ноября 2025 года.