  • 6 октября 20256.10.2025понедельник
  • В Тюмени 3..5 С 1 м/с ветер юго-западный

Тюменские педагоги в числе победителей окружного этапа общероссийского конкурса

Общество, 17:48 05 октября 2025

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменцы вошли в число победителей окружного этапа общероссийского конкурса "Лучший преподаватель детской школы искусств".

Церемония награждения состоялась в Екатеринбургском театральном институте. Конкурсные испытания шли три дня. За работой педагогов в режиме онлайн наблюдали члены экспертного совета.

В номинации "Лучший преподаватель детской школы искусств" Тюменскую область представила Елена Колчанова из ДШИ "Фантазия" Тюменского муниципального округа;

В номинации "Лучший молодой преподаватель детской школы искусств" - Николай Мельников из детской школы искусств Тюмени "Этюд".

По итогам конкурсных испытаний оба педагога одержали победу. Впереди у тюменцев участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в Москве в конце ноября 2025 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# конкурсы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:49 05.10.2025В Тюмени стартовал XII Международный фестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс"
17:48 05.10.2025Тюменские педагоги в числе победителей окружного этапа общероссийского конкурса
17:12 05.10.2025Тюменцев приглашают на фестиваль православной культуры "София"
16:57 05.10.2025Турнир по рукопашному бою памяти Владислава Храмцова проходит в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора