Более 15 тысяч юных тоболяков отдохнули и оздоровились за лето

Общество, 15:21 06 октября 2025

тг-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: тг-канал главы Тобольска Петра Вагина

Более 15 тысяч юных тоболяков смогли отдохнуть, укрепить здоровье и зарядиться энергией перед новым учебным годом. Итоги летней оздоровительной кампании подвели на коллегии, сообщает глава Тобольска Петр Вагин.

Почти шесть тысяч детей провели лето в городских лагерях, в том числе 340 ребят — из семей участников СВО. Поддержку получили 538 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Организовали 79 спортивных и досуговых площадок, провели тематические смены "Движения первых", мероприятия, посвящённые Году защитника Отечества, Году Ершова. Дети посещали музеи, театры, библиотеки и скверы.

Особое внимание уделили несовершеннолетним, которые оказались в непростой жизненной ситуации. 246 таких ребятишек смогли отдохнуть по льготным путевкам в загородных лагерях.

тг-канал главы Тобольска Петра Вагина | Фото: тг-канал главы Тобольска Петра Вагина

1 тыс. 273 подростка получили возможность потрудиться и внести вклад в развитие города. Среди них: 279 ребят из отрядов "Тобольск настоящий" работали благодаря поддержке СИБУРа.

"Во всех детских оздоровительных организациях установлены системы видеонаблюдения и противопожарной защиты. Мы делаем всё возможное, чтобы родители были уверены: их дети в безопасности. Спасибо всем, кто участвовал в организации летнего отдыха: педагогам, вожатым и, конечно, родителям. Вместе мы создаём для наших детей территорию безопасности, развития и радости", - подчеркнул Петр Вагин.

# дети , оздоровительная кампания , Тобольск

