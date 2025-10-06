В Тюмени стартует городская школьная лига "Что? Где? Когда?"

| Фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области" | Фото: группа "Интеллектуальное движение Тюменской области"

Школьная лига "Что? Где? Когда?" стартует в актовом зале тюменской гимназии № 12 7 октября. Площадка готова принять 15 команд, сообщает Интеллектуальное движение Тюменской области.

Лига состоит из пяти этапов игры "Что? Где? Когда?" и будет проводиться на вопросах школьной лиги Евразии. Положение доступно по ссылке. Одновременно за игровым столом могут находиться не более шести человек. Замены можно сделать в перерывах между турами. Участникам для записи вопросов потребуются письменные принадлежности.

Регистрация открыта до 12 часов 7 октября у организатора площадки Александра.

На территории гимназии действует пропускной режим, поэтому у всех игроков и сопровождающих с собой должен быть документ, удостоверяющий личность.

Возрастное ограничение: 6+.