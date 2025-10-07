Четыре команды вышли в финал областной лиги КВН "Запсиб"

Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Четыре команды прошли в финал официальной лиги КВН "Запсиб". Полуфинал состоялся на сцене Дворца творчества и спорта "Пионер" в Тюмени. Участников ждали четыре конкурса: "Приветствие", "Ситуация", "Музыкальный" и "Домашнее задание", сообщили в инфоцентре регионального правительства.

Оценивали мастерство и юмор участников начальник управления департамента молодежной политики Тюменской области Анастасия Попова, директор ДТиС "Пионер" Николай Тужик, актер КВН Федор Маслов, шоумен Иван Филиппов, актер шоу-импровизации Роман Шляк и автор Telegram-канала "Лига КВН "Запсиб" Виктория Лазовская.

По итогам творческого состязания финалистами стали коллективы "Кроссворд" из Ишима, "Газбекистан" из Нового Уренгоя, "Улица Айвазовского" из Тюмени и "НРП" из Екатеринбурга. Теперь команды сыграют в финале сезона, который состоится с 1 по 6 декабря.