Энергетики присоединили к электросетям 49 станций сотовой связи в Тюменской области

Общество, 15:43 06 октября 2025

пресс-служба "Россети Тюмень" | Фото: пресс-служба "Россети Тюмень"

За 9 месяцев 2025 года специалисты компании "Россети Тюмень" присоединили к электросетям 49 базовых станций сотовой связи в Тюменской области.

Новым объектам были выданы 563 кВт мощности от 38 подстанций для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования.

Выполненные работы позволили расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить более 60 тысяч жителей 14 муниципальных округов региона высокоскоростным мобильным интернетом.

# Россети Тюмень

