Энергетики присоединили к электросетям 49 станций сотовой связи в Тюменской области
За 9 месяцев 2025 года специалисты компании "Россети Тюмень" присоединили к электросетям 49 базовых станций сотовой связи в Тюменской области.
Новым объектам были выданы 563 кВт мощности от 38 подстанций для обеспечения бесперебойной работы телекоммуникационного оборудования.
Выполненные работы позволили расширить зону уверенного приема сигнала и обеспечить более 60 тысяч жителей 14 муниципальных округов региона высокоскоростным мобильным интернетом.