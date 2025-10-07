23 медали "Отец солдата" вручили в Тюмени жителям региона

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Церемония награждения медалями общественного признания "Отец солдата" прошла в ДК "Нефтяник" в Тюмени 6 октября. Медали вручили 23 жителям региона, отцам участников специальной военной операции, проявивших особые мужество, отвагу, самоотверженность и героизм при выполнении боевого задания. Всего в Тюменской области медали вручены уже 174 отцам.

Губернатор Тюменской области Александр Моор приветствовал участников церемонии и отметил, что в зале собрались особенные люди – родители, воспитавшие настоящих защитников Отечества.

"Мы собрались здесь, чтобы выразить глубокое уважение и признательность отцам, чей личный пример стал основой воспитания будущих героев. Ведь воспитание, особенно мальчишек, невозможно осуществить одними лишь словами — оно происходит через поступки, дела и жизненный пример. Особо хочу отметить роль матерей — тех, кто вложил в своих детей не только знания, но и важнейшие человеческие качества. Все присутствующие здесь родители показали своим сыновьям, как нужно жить и действовать. Благодаря вашему воспитанию эти ребята выросли настоящими мужчинами, которые встали на защиту своей Родины", - сказал глава региона.

Отдельные слова он адресовал родителям, которым особенно тяжело — тем, кто потерял своих сыновей в ходе выполнения боевых задач на СВО. Александр Моор подчеркнул, что всем этим семьям оказывают всестороннюю поддержку на уровне регионального правительства.

Медаль "Отец солдата" вручили полковнику запаса, человеку с богатым военным прошлым, воспитавшему достойное продолжение военной династии Сергею Кайдалову. Два его сына и внук находятся на передовой, продолжая семейные традиции.

"Для меня было естественным поддержать их выбор, ведь я сам военный и горжусь тем, что сыновья и внук выросли настоящими патриотами и продолжают дело служения Отечеству", - рассказал он в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Сергей Кайдалов особенно тронут наградой "Отец солдата", потому что воспринял ее не только как свою личную заслугу, но и заслугу всей его семьи, посвятившей себя служению Родине. Его эмоциональная реакция на награду показала, насколько важны для него семейные ценности, патриотизм и продолжение военной династии. В его словах чувствуется глубокая привязанность к Родине, гордость за своих детей и внука.

Добавим, награда учреждена 9 мая 2023 года общественным движением "Отцы России", она получила всенародное признание. Медаль "Отец солдата" вручают тем отцам, чьи дети проявили мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчинам, которые сражаются плечом к плечу со своими взрослыми детьми. На лицевой стороне награды отчеканены силуэты отца и сына – символ преемственности поколений и верности своему долгу.

Инна Кондрашкина