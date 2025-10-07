  • 7 октября 20257.10.2025вторник
Информация о пожаре в Антипино в Тюмени не подтвердилась

Общество, 20:49 06 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Информация о пожаре в микрорайоне Антипино в Тюмени не подтвердилась, сообщает информационный центр правительства региона.

Сообщение в экстренные службы поступило в 19 часов 11 минут. Выехали все службы.

Пожара на территории предприятий в этом районе нет. Ситуация под контролем.

# Антипино

