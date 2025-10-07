В Тюмени открыли инклюзивный клуб "(Не) такой, как все"

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Инклюзивные киноклубы "(Не) такой, как все" откроются во всех ресурсных учебно-методических центрах России. Первым к проекту присоединился РУМЦ в Тюмени.

Об этом сообщила директор проектов АСИ Нина Добрынченко на 12 международном фестивале детского и семейного кино "Ноль плюс", который проходит в Тюмени, пишет управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

"Развитие проекта на базе учреждений Минобранауки — это важный шаг, отвечающий задачам формирования системы образовательного маршрута детей и молодежи с инвалидностью. АСИ расширяет дружескую сеть организаций, которые вместе с нами готовы активно продвигать инклюзивную повестку", — объяснила директор проектов АСИ Нина Добрынченко.

Кинопоказы будут проводить методисты ресурсных учебно-методических центров, прошедшие обучение от АСИ. Методика получит дополнительные возможности для тиражирования. Ранее в Агентстве разработали методические рекомендации для организации инклюзивных киноклубов. Первый киноклуб уже состоялся в Тюмени и собрал более 140 зрителей.

Добавим, что российские РУМЦ действуют в рамках госпрограммы "Доступная среда" и оказывает системные меры поддержки людям с инвалидностью при профессиональном самоопределении и получении высшего образования. Сегодня обучение в вузах проходят около 32 тысяч студентов с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, что фестиваль "Ноль плюс" продлится в Тюмени восемь дней. За это время зрители увидят 200 фильмов из более 30 стран мира: полнометражные и короткометражные игровые картины, анимацию, документальные и научно-популярные фильмы, кинотанец. Также состоятся встречи с режиссёрами и актёрами, мастер-классы и многое другое.