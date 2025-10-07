Тюменцам покажут спектакль-размышление "Чудак, мечтавший о полёте"
На спектакль-размышление "Чудак, мечтавший о полёте", приглашает тюменцев Центральная городская библиотека (ул. Луначарского, 51). Постановку покажут 11 октября, начало в 13 часов, вход свободный, сообщили в пресс-службе учреждения.
"При помощи силы воображения у зрителей будет возможность на время перенестись в любую точку вселенной и отправиться в страну, где царит мечта, свобода и духовный полёт, где каждый может позволить себе летать навстречу своим мечтам", - отмечают организаторы.
Авторы проекта - Владимир Черных и актёры творческой лаборатории "Ветер свободы", режиссёр-постановщик - руководитель творческой лаборатории "Ветер свободы" Ирина Долгих.
Телефон для справок: 69-90-59. Возрастное ограничение: 12+