Тюменцам покажут спектакль-размышление "Чудак, мечтавший о полёте"

Общество, 16:54 07 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На спектакль-размышление "Чудак, мечтавший о полёте", приглашает тюменцев Центральная городская библиотека (ул. Луначарского, 51). Постановку покажут 11 октября, начало в 13 часов, вход свободный, сообщили в пресс-службе учреждения.

"При помощи силы воображения у зрителей будет возможность на время перенестись в любую точку вселенной и отправиться в страну, где царит мечта, свобода и духовный полёт, где каждый может позволить себе летать навстречу своим мечтам", - отмечают организаторы.

Авторы проекта - Владимир Черных и актёры творческой лаборатории "Ветер свободы", режиссёр-постановщик - руководитель творческой лаборатории "Ветер свободы" Ирина Долгих.

Телефон для справок: 69-90-59. Возрастное ограничение: 12+

# библиотеки , спектакль

